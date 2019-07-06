Mecidiyeköy- Zincirliköy istikametinde metrobüs kazası
22 dakika önce
Mecidiyeköy- Zincirliköy istikametinde metrobüs kazasıMecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Mecidiyeköy- Zincirliköy istikametinde metrobüs kazası
Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu
istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu.
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim
Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!
Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!