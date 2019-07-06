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Mecidiyeköy- Zincirliköy istikametinde metrobüs kazası

16 dakika önce

Mecidiyeköy- Zincirliköy istikametinde metrobüs kazasıMecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı.

Mecidiyeköy- Zincirliköy istikametinde metrobüs kazası
Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu.
Mecidiyeköy- Zincirliköy istikametinde metrobüs kazası
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, 3. Sayfa
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