Mecidiyeler ustasının elinde "Osmanlı hatırası" takılara dönüşüyor

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Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı

2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu