Mecit kardeşler, 23 Nisan kutlamasını evlerine taşıdı - Son Dakika

ERZURUM'da, Yaren Buse (13) ile kardeşi Hiranur Mecit (6) "Bayram eve sığar" sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, evlerini tören alanına çevirerek kutladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutladı. Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Sevim-Hasan Mecit çiftinin çocukları 7'nci sınıf öğrencisi Yaren Buse ile anaokulu öğrencisi Hiranur, kutlama için evlerinin salonunu bayrak, balon ve flamalarla süsledi.

Ses düzeni de kurulan evdeki tören Yaren Buse'nin açılış konuşmasıyla başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen Yaren Buse, bu özel günü çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla andıklarını ve her zaman kalplerinde yaşatacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Yaren Buse ve kardeşi Hiranur, birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Programda Yaren Buse 'Egemenlik Bayramı' isimli şiiri okuduktan sonra kürsüye gelen Hiranur ise elinde bayrağıyla 'Bugün 23 Nisan' şarkısını seslendirdi.

Günün anlam ve önemini belirten şarkı ve şiirlerin okunmasından sonra Mecit kardeşlerin evde düzenledikleri kutlama, şarkılar eşliğinde sona erdi.