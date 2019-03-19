Son Dakika Haberleri: Mecitözü İhl Öğrencileri İlk Kez Sinemaya Gitti

Mecitözü İhl Öğrencileri İlk Kez Sinemaya Gitti

2 saat önce

Çorum'un Mecitözü ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilk kez sinema salonunda film izleme heyecanı yaşadı.

Mecitözü İhl Öğrencileri İlk Kez Sinemaya Gitti, System.String[]
Çorum'un Mecitözü ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilk kez sinema salonunda film izleme heyecanı yaşadı.

Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Müdürlüğü, sosyal kültürel etkinlikler kapsamında daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencileri sinemaya götürdü.

Kentteki alışveriş merkezindeki sinemaya giden öğrenciler, ilk kez sinemada film izleme heyecanı yaşadı.

Okul müdürü Ahmet Peker, yaptığı açıklamada, öğrencilerin dezavantajlı oldukları alanda sosyal çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencileri sinemaya götürerek sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Peker, "Okulumuz il merkezinde olmamasına rağmen tüm yarışma, sporsal ve kültürel etkinliklere katılarak öğrencilerimizin kendine öz güvenlerini artırıp kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Eğitimde başarılı olabilmek için tüm alanlarda çalışmanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak etkinliklerimizi planlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Çorum, Mecitözü, Güncel
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