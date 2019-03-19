Mecitözü İhl Öğrencileri İlk Kez Sinemaya Gitti

Çorum'un Mecitözü ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilk kez sinema salonunda film izleme heyecanı yaşadı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilk kez sinema salonunda film izleme heyecanı yaşadı.



Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Müdürlüğü, sosyal kültürel etkinlikler kapsamında daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencileri sinemaya götürdü.



Kentteki alışveriş merkezindeki sinemaya giden öğrenciler, ilk kez sinemada film izleme heyecanı yaşadı.



Okul müdürü Ahmet Peker, yaptığı açıklamada, öğrencilerin dezavantajlı oldukları alanda sosyal çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencileri sinemaya götürerek sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Peker, "Okulumuz il merkezinde olmamasına rağmen tüm yarışma, sporsal ve kültürel etkinliklere katılarak öğrencilerimizin kendine öz güvenlerini artırıp kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Eğitimde başarılı olabilmek için tüm alanlarda çalışmanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak etkinliklerimizi planlıyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Yeni Zelandalı Hollywood Yıldızı Russel Crowe, Türk İşi Dondurma Filmine Destek Verdi

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size

Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı