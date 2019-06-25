Mecitözü'nde şüpheli ölüm
47 dakika önce
Çorum'un Mecitözü İlçesi'ne bağlı Kayı köyünde ikamet eden bir şahıs evinin tuvaletinde hayatını kaybetti.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
'un Mecitözü
İlçesi'ne bağlı Kayı köyünde ikamet eden bir şahıs evinin tuvaletinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yaşanan olayda Kayı köyünde ikamet eden A.K. (58) adlı vatandaş evinde bulunan tuvalete gitti. A.K.'nin uzun süre tuvaletten dönmediğini farkeden yakınları yaptıkları kontrolde A.K.'nin tuvalette yerde yatarken buldular. Yapılan sağlık kontrolünde A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diyaliz, diyabet ve tansiyon hastası olduğu belirtilen A.K.'nin ölümünü şüpheli bulan Cumhuriyet savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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