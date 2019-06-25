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Mecitözü'nde şüpheli ölüm

47 dakika önce

Çorum'un Mecitözü İlçesi'ne bağlı Kayı köyünde ikamet eden bir şahıs evinin tuvaletinde hayatını kaybetti.

Mecitözü'nde şüpheli ölüm, System.String[]
Çorum'un Mecitözü İlçesi'ne bağlı Kayı köyünde ikamet eden bir şahıs evinin tuvaletinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yaşanan olayda Kayı köyünde ikamet eden A.K. (58) adlı vatandaş evinde bulunan tuvalete gitti. A.K.'nin uzun süre tuvaletten dönmediğini farkeden yakınları yaptıkları kontrolde A.K.'nin tuvalette yerde yatarken buldular. Yapılan sağlık kontrolünde A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diyaliz, diyabet ve tansiyon hastası olduğu belirtilen A.K.'nin ölümünü şüpheli bulan Cumhuriyet savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
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