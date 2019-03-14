Mecitözü'nde Trafik Kazası; 1 Ölü, 3 Yaralı
57 dakika önce
Çorum'un Mecitözü İlçesi'ne Köseeyüp köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.
Çorum
'un Mecitözü
İlçesi'ne Köseeyüp köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Amasya
'dan Çorum istikametine seyir halinde olan R.Ş. (47) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak karşı yönden gelmekte olan M.Y. (51) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden M.Y. olay yerinde hayatını kaybederken diğer araç sürücüsü R.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.K. (42) ve Z.O. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardınadan ambulans ile Hitit Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
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