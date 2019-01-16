Mecitözü'nde Yangın
1 saat önce
Çorum'un Mecitözü İlçesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında tek odalı bir ev ile 2 bin balya saman yandı.
Çorum
'un Mecitözü
İlçesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında tek odalı bir ev ile 2 bin balya saman yandı.
Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Totali köyünde C.D. (63) ait evin tek odalı eklenti kısmında saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangında içersinde 2 bin balya saman bulunan ev itfaiye ekipleri müdahale edemeden tamamen yandı. Jandarma
ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen yada yaralananın olmadığı yangında köye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale imkanı bulamadığı tek gözlü evin içersindeki 2 bin balya saman ile birlikte tamamen yandığı belirlendi.
Jandama ekiplerinın olayla ilğili olarak başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:58 Kaynak: İHA
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