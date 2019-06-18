Meclis 1 Temmuz'da tatil edilmeyecek
20 dakika önce
TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:00 Kaynak: DHA
TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. AK Parti
'nin, TBMM Genel Kurulu'nda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Alınan karar gereğince; Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın ve perşembe günü de sürecek. Perşembe günü kanun teklifinin tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.
- Ankara
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