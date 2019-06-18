Son Dakika Haberleri: Meclis 1 Temmuz'da tatil edilmeyecek
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Meclis 1 Temmuz'da tatil edilmeyecek

20 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.

Meclis 1 Temmuz'da tatil edilmeyecek, System.String[]
TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. 
AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu'nda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.  Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Alınan karar gereğince;  Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın ve perşembe günü de sürecek. Perşembe günü kanun teklifinin tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:00 Kaynak: DHA
AK Parti, Politika
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