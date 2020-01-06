Meclis 2020'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Meclis 2020'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

Sivas (İHA) Sivas İl Genel Meclisi, 2020 yılı Ocak ayı toplantıları için bir araya geldi.

Meclis 2020'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Sivas (İHA) Sivas İl Genel Meclisi, 2020 yılı Ocak ayı toplantıları için bir araya geldi. Ocak ayı oturumlarının ilki, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.


Hafta boyunca devam edecek olan oturumlarda birçok gündem maddesinin ele alınacağını belirten Meclis Başkanı Akkaş, meclis çalışmalarının ve 2020 yılının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.


Meclis'te yeni yılın ilk oturumu, divan katipleri tarafından 2019 Aralık ayı meclis ve encümen karar özetlerinin okunması ile başladı.


Karar özetlerinin okunmasının ardından yerel parlamentoda seçim heyecanı yaşandı. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 17'nci maddesi uyarınca gizli oyla Denetim Komisyonu üyeleri oluşturuldu. Bu kapsamda meclis üyeleri Abdulkadir Demirel, Yusuf Yüksel Yıldız, Nurettin Ateş, Hakan Eser ve Ömer Yeğin Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.


İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarında; Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Hukuk Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.


Ocak ayı meclis toplantıları yarın saat 11.00'da gerçekleştirilecek ikinci oturumla devam edecek. - SİVAS

Meclis Başkanı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:58 Kaynak: İHA
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