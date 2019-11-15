Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluğuna sahip kişiler ve ailelerinin sorunlarının çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekil Kemal Çelik, otizmde erken tanı, erken müdahale ve erken eğitimin önemine işaret ederek, "Otizm ile obeziteyi karıştıranlar bile var." dedi.

Komisyon Başkanı Çelik, aynı zamanda hem down sendromlu, hem otistik hem de serebral palsili olan bir çocuk babası.

11 yaşındaki oğlu nedeniyle komisyona üye olan Çelik, komisyonun çalışmalarında da bu deneyimini aktardı.

Özel gereksinimli çocuklu aileler olarak çok hassas olduklarını belirten Çelik, "Bize kötü bakma, bizim yanımızda olmasın gibi şeylerden çok alınıyoruz." diye konuştu.

Komisyonun görev süresinin 27 Kasım'da sona ereceğine dikkati çeken Çelik, komisyonun iyi çalışmalar yaptığını, icracı bakanlıklar Sağlık, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı yetkililerini, bilim insanlarını dinlediklerini anımsattı.

Aileleri dinlediklerini, tüm kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarının taleplerini, ailelerin isteklerini tespit ettiklerini vurgulayan Çelik, en önemli hususun eğitim olduğunu dile getirdi.

Otizmin nedeninin halen bilinmediğini ancak hızla yayıldığını, 59 doğumdan birinin otizmli doğduğunu anlatan Çelik, bunun için bir farkındalık çalışmasının yapılması gerektiğinin altını çizdi. Çelik, "Çünkü aileler bu hastalığın farkında değil, bilmiyor. Otizm ile obeziteyi karıştıranlar bile var. Ama bu dünyanın bir gerçeği. Özel gereksinimli çocukların ihtiyacı olan şey de eğitim. Eğitim çok önemli. Erken tanı, erken müdahale ve erken eğitim. Erken eğitim o kadar önemli ki 0-6 yaş arasında ne kadar para harcarsanız bunun 16 katı geri dönebiliyor." diye konuştu.

-Milli Eğitim ve Sağlık bakanlarına talepler iletildi

Çelik, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret ederek, taleplerini, tespitlerini ilettiklerini belirtti.

Selçuk'un, "gölge öğretmeni", "kolaylaştırıcı kişi" olarak adlandırdığını vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kişiler faaliyete geçecek. Bunun dışında çocukların eğitimiyle ilgili en büyük sıkıntı eğitimci sıkıntısı. Eğitimci sıkıntısını çözmemiz gerekiyor. Bakanımız, bu konuda da çalışmalar yaptıklarını, belli bir grup öğretmenin eğitimden geçtiğini önümüzdeki dönemlerde, tümü bu özel eğitim kurumlarında görevlendirileceğini ifade etti. Bakanımız yavaş yavaş bunların çözüleceğini ifade etti. Öğretmenlerin bununla ilgili hizmet içi eğitimden geçmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı ziyaret ettik. Bakanımız bu konuda bir daire başkanlığı oluşturacağını söyledi. Çok duyarlı olduğunu gördük. Aile hekimlerinin, pratisyen hekimlerinin de bu konularda eğitilmesinin çok önemli olduğunu gördük. Bu tespit bakanlıkça da yapılmış. "

Çelik, hem özel gereksinimli çocukların ailelerinin hem de diğer çocukların ailelerinin eğitiminin önemine işaret etti.

-"Aileler birbirlerini anlayışla karşılamalı"

Çelik, Aksaray'da bir ilkokulda otizmli çocukların yuhalandığı iddialarını ve bu okula yaptıkları incelemeleri de anlattı.

Aksaray'daki olayı, farkındalık çalışmalarının olmayışına bağlayan Çelik, komisyon olarak illere gittiklerini, valileri, belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini, istişare toplantısı yaptıklarını belirtti.

Çelik, toplantılara belediye başkanlarını, kaymakamları, sivil toplum örgütlerini, istihdama yönelik olarak ticaret, sanayi odaları, organize sanayi odaları temsilcilerini davet ettiklerini aktararak uzmanların farkındalık konusunda sunumlar yaptığını dile getirdi.

Ailelerin birbirini anlayışla karşılamaları gerektiğine dikkati çeken Komisyon Başkanı Çelik, okulda, 41 özel gereksinimli çocuk bulunduğunu, ayrı sınıflarda okuduğunu ancak teneffüste bir araya geldiklerini ifade etti. Çelik, görüştükleri özel gereksinimli bir çocuğun ailesinin, "Bu çocuklarla benim çocuğum beraber olduktan sonra daha iyileşti, düzeldi." dediğini aktardı.

-"Eğitimin önemini gördüler"

Çelik, şunları kaydetti:

"Bu çocukların karşılıklı birbirinden öğrendiği şeyler var, normal çocuklar da bu çocuklardan merhamet duymayı, yardım etmeyi öğreniyor. Çocukların birbirinden rahatsızlık duyacağını zannetmiyorum. Ufak bir tartışma olmuş, o da büyütülmüş, yuhalandı demişler. Sosyal medyada biri yazınca, bütün dernekler, sivil toplum kuruluşları ayağa kalkıyor. Bu Aksaray'da, Van'da, İstanbul'da da olabilir. Hatta ilk önce ben İstanbul Aksaray zannettim. Bu dünyanın her yerinde olabilen bir şey.

Özel gereksinimli çocukların ailelerini ve diğer aileleri ayrı ayrı dinledik, bir araya getirdik, uzmanlarımız her iki aileye birden sunumlarda bulundular, herkesin başına gelebileceğini ifade ettiler. 59 doğumda bir durum, sizin çocuklarınızda yoksa torunlarınızda olabilir, başka bir yakınınızda olabilir. Herkes bu sorunla karşı karşıya gelebilir. Bunları anlattık. Okul müdürü değişti. Muhtarla da görüşmek istedik ama ulaşılamadı, belki de gelmek istemedi. Onunla ilgili sayın vali bir soruşturma açmış, sonucunu bekleyeceğiz. Muhtarı da çok suçlamanın anlamı yok ama ufak bir hatası da var gibi görünüyor. Aksaray halkı tamamen masum. Aksaray'da oldu diye Aksaray halkını suçlayamayız. Oradakiler şunu gördüler, hem kamudakiler hem aileler, eğitimin önemini gördüler."

-"Haklarını aramaya devam etsinler"

Çelik, ilgili bakanlıkların, kurumların başarılı çalışmalar yaptığını ancak yeterli olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin dünyada ne varsa, aynı uygulamayı yapabilecek kapasitede bir ülke olduğunu vurguladı. Çelik, "Hangi ülke bu konuda gerçekten en üst düzeyde ise bizim de o düzeye gelmemiz lazım. Çok dinamik sivil toplum örgütlerimiz, hakkını arayan aile grubumuz var. Biz onların temsilcisiyiz. Komisyon olarak zaten partiler üstü anlayış içindeyiz, birlik, beraberliğimiz var. Bu sorunlara da sahip çıkacağız. Komisyonumuzun görev süresi bittikten sonra da birliğimizi bozmadan, en az ayda bir kez toplanarak onların sorunlarını bakanlık nezdinde takip etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Çelik, gelecek hafta Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmeyi düşündüklerini belirtti.

Koordinasyon, istihdam sorunlarının çözümüne, yasal değişikliklere yönelik önerilerini sunacaklarını ifade eden Çelik, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri ileteceklerini bildirdi. Çelik, bu konuda hassas olan Erdoğan'ın, gerekli desteği vereceğine inandığını dile getirdi.

Ailelerden, hükümete, devlete güvenmelerini isteyen Çelik, ailelere "Sorunlar bir anda belki çözülemeyebilir. Haklarını aramaya devam etsinler. Rahat olsunlar. Ama bazı politikalara alet olmadan, siyaset üstü kalabilmeyi düşünsünler. " diye seslendi.