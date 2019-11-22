Meclis Araştırma Komisyonu hazırladığı raporu Trabzon'da açıklayacak

TBMM'de down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 6 aylık çalışmalarının sonunda hazırladığı raporu Trabzon'da açıklayacak.



AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 6 aylık komisyon çalışmalarının sonunda 25 Kasım'da Trabzon'da bir çalıştay düzenlenip nihai komisyon raporunun açıklanacağını söyledi. Ayvazoğlu, sorunları birçok ilde incelediklerini belirterek, "Otizm, down sendromu, serebral palsi, zihinsel gelişim gerilikleri, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme bozukluğu olan kardeşlerimiz ve ailelerinin sorunlarını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonumuz, 6 aylık çalışmanın ardından hazırlanacak sonuç raporuyla çalışmalarını sonlandıracaktır. Komisyonumuzda milletvekillerinin yanı sıra ilgili bakanlıklardan uzmanlar ve akademisyenler bulunuyor. Çalışmalarımız sürecinde söz konusu gelişim bozukluklarını yaşayan bireylerin ve onların aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri veya bir şekilde bu bireyler ile temas halinde olan kişilerden binlerce sorun dinledik. Ülkemizin değişik illerinde bu alanda karşılaşılan birtakım sorunları yerinde inceleme ve örnek uygulamaları görme fırsatı yakaladık. Araştırma alanımıza giren konularda hazırlanan ön raporlarımızla ortaya çıkan önerileri iletmek ve istişarelerde bulunmak üzere bakanlık düzeyinde ziyaretlerde bulunarak çok ciddi sonuçlar aldık. Örneğin Sağlık Bakanlığımız, hastanelerde bu aileler için 'Bireysel Hizmet Danışmanlığı' sisteminin hemen devreye sokulması için çalışmalar başlattı" dedi.



Ayvazoğlu, 10'a yakın milletvekilinin Trabzon'da olacağını kaydederek, "10'a yakın milletvekili arkadaşımız, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim Bakanlıklarından uzman ekip 25 Kasım'da Trabzon'da olacak" diye konuştu. - TRABZON