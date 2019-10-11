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Meclis Araştırma Komisyonu Kırşehir'de

1 saat önce

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti, sorunların çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Kırşehir'e geldi.

Meclis Araştırma Komisyonu Kırşehir'de, System.String[]

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti, sorunların çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Kırşehir'e geldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile makamında bir araya gelen komisyon üyeleri, Kırşehir'de yürütülen sosyal çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile sorunlarının tespiti için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, bazı illeri ziyaret ettiklerini, ailelerin sorunlarını yerinde öğreneceklerini ve kurumların çalışmalarını takip edeceklerini dile getirdi.

Kentte bazı rehabilitasyon merkezleri ile resmi kurumlarda incelemeler de bulunacak heyet, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde istişare toplantısı da gerçekleştirecek.

Komisyon üyesi milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Bahar Ayvazoğlu, Necdet İpekyüz, Hüseyin Avni Aksoy, Çetin Arık ve Metin İlhan da ziyarette hazır bulundular.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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