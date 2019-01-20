Son Dakika Haberleri: Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan Als Hastaları ve Yakınlarına Müjde

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan Als Hastaları ve Yakınlarına Müjde

1 saat önce

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan ALS hastaları ve yakınlarına müjde "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak" "Türkiye'de endişem var diyenlerin oranı yüzde 3.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan ALS hastaları ve yakınlarına müjde
"ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak"
" Türkiye'de endişem var diyenlerin oranı yüzde 3. Bu 15 yılda oldu"
"Yavaş konuşurum ama soyadım gibi iş yaparım"
"Afrin Harekatı'nı yapmasaydık terör başımızın belası olmaya devam edecekti"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Türkiye, Binali Yıldırım, Politika
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