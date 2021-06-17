Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor" - Son Dakika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor"
" İzmir'de yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu tür Türkiye'de siyaset üzerinden huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor"
"Bahsettiği isim TBMM'de milletvekili olan birisi değil"
Kaynak: İHA
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