Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor" - Son Dakika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor" "İzmir'de yapılan saldırıyı kınıyorum.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor" " İzmir'de yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu tür Türkiye'de siyaset üzerinden huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor" "Bahsettiği isim TBMM'de milletvekili olan birisi değil"

Son Dakika

Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor

Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi

HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu

Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu

HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok

40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış