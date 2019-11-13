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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
7 saat önce
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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