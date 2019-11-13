Son Dakika Haberleri: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Son Dakika Politika Meclis Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek - Son Dakika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

7 saat önce

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek, System.String[]

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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