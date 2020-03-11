Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Meclis Başkanı Mustafa Şentop: 'Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu... - Son Dakika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu...

7 saat önce

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu olduğu takdirde termal kameraya gerek kalmayacaktır.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu olduğu takdirde termal kameraya gerek kalmayacaktır."

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu...

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:22 Kaynak: İHA
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