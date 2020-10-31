Meclis Başkanı Şentop, 4 kızı enkaz altındaki Nilay Yücel'i ziyaret etti - Son Dakika

Deniz TOKAT/ İZMİR, DHA)- TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, depremle sarsılan İzmir'e gelerek enkaz bölgelerini gezip yetkililerden bilgi aldı. Şentop, kızları enkazda bulunan ve çaresizlik içinde evlatlarının oyuncağıyla kurtarma çalışmalarını izleyen anne Nilay Yücel'i ziyaret edip, onu teskin etti.

Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar görürken, bazı vatandaşlar yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi ise depremde yaralandı. Deprem bölgesine gelenlerden biri de, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bayraklı Manavkuyu'daki Rızabey Apartmanı enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Şentop, kızları Lena(4), Diren(3), Feda (10) ve Vera (6) enkazda bulunan ve çaresizlik içinde, kucağında evlatlarının oyuncağıyla kurtarma çalışmalarını izleyen anne Nilay Yücel'i ziyaret edip, onu teskin etti.