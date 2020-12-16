Meclis Başkanı Şentop: AB'den olumlu gündeme şans tanıyacak kararlar bekliyoruz - Son Dakika

Meclis Başkanı Şentop: AB'den olumlu gündeme şans tanıyacak kararlar bekliyoruz

16.12.2020 17:29
Meclis Başkanı Şentop: AB'den olumlu gündeme şans tanıyacak kararlar bekliyoruz, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesine dair çalışmanın, ilişkilerde yeni bir atılım dönemini beraberinde getirebileceğini belirterek, "Beklentimiz, AB'nin sağduyulu ve vizyoner bir tutum benimseyerek yaptırımlardan...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesine dair çalışmanın, ilişkilerde yeni bir atılım dönemini beraberinde getirebileceğini belirterek, "Beklentimiz, AB'nin sağduyulu ve vizyoner bir tutum benimseyerek yaptırımlardan kaçınması, Türkiye-AB ilişkilerinde gelişmeye izin verecek, diyaloğa ve olumlu gündeme şans tanıyacak kararlar almasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti. Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını, iki ülke arasında köklü siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bağların bulunduğunu söyledi.

Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Şentop, "Suriye, göç ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel meselelerde çıkarlarımız örtüşmektedir. Bilhassa Doğu Akdeniz'deki kritik gelişmelerin ön plana çıktığı bugünlerde görüşmeler yoğunlaşmıştır. Geniş bir gündem içerisinde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasak dahi, bunları her defasında karşılıklı saygı, diyalog ve diplomasi yoluyla aşabildik" dedi.Parlamentolar arası ilişkilere de değinen Şentop, söz konusu ilişkilerin arzu edilen düzeyde sürdürülemediğini belirterek, "Federal Meclisçe, Almanya - Türkiye Dostluk Grubu Başkanlığı görevine Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen'in getirilmesi, parlamenter düzeyde geliştireceğimiz ilişkiler adına son derece talihsiz bir gelişme olmuştur. Adı geçen kişinin terör örgütü PKK'ya doğrudan ve alenen verdiği destek nedeniyle, mevcut Dostluk Grupları düzeyindeki ilişkilerimize herhangi bir katkı sağlaması mümkün değildir. Halbuki 2017 seçimlerinden sonra oluşan yeni Federal Meclisle birlikte, parlamenter diplomasi alanında taze bir sayfa açabilmiş olmayı isterdik. Her şeye rağmen parlamentolar arası ilişkilerin ivme kazanmasına katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.  'ALMANYA'DAKİ TÜRKLERİN ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜLMESİNİ İSTİYORUZ'Meclis Başkanı Şentop, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin "Bizim için arz ettiği öneme özellikle değinmek isterim. Almanya'daki Türklerin ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarının bir zenginlik olarak görülmesini istiyoruz. Türk kökenlilerin, iş yerlerini ve camilerini hedef alan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli saldırılardaki artış, Türk toplumunun huzurunu kaçırmaktadır. Alman makamlarının bu saldırıları önlemek için gerekli önlemleri almalarını ve faillerin yakalanarak adalet karşısına çıkarılmalarını istiyoruz" dedi.'BOZKURTLAR, ŞİDDET EĞİLİMİ BULUNMAYAN, MEŞRU GRUPTUR'Şentop, Almanya'da ülkücü hareketi yasaklamak için getirilen yasa tasarısıyla ilgili "'Bozkurtlar'ın yasaklanmasına yönelik olarak faklı parti gruplarınca hazırlanan üç ayrı karar taslağının Federal Meclis'te kabul edilmesi ve bu karar bağlamında Alman hükümetine yapılan çağrıların tarafımızca kabulü mümkün değildir. 'Bozkurtlar' şiddet eğilimi bulunmayan, meşru bir gruptur. Alman hükümetinin, Federal Meclis'in asılsız çağrısına kulak vererek ve bu meşru hareketi yasa dışı ilan etmek suretiyle Fransa'nın düştüğü hatayı tekrarlamayacağını umuyoruz. Almanya, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü dahil olmak üzere tüm vatandaşlarının temel haklarını korumalıdır" değerlendirmesinde bulundu.'AB'DEN OLUMLU KARARLAR BEKLİYORUZ'18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesine dair çalışmanın yeniden canlandırılmasının, ilişkilerde yeni bir atılım dönemini beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Şentop, "Beklentimiz, AB sağduyulu ve vizyoner bir tutum benimseyerek yaptırımlardan kaçınması, Türkiye-AB ilişkilerinde gelişmeye izin verecek, diyaloğa ve olumlu gündeme şans tanıyacak kararlar almasıdır. Almanya'nın Avrupa Birliği içerisindeki lider konumunu, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinin önünü açarak pekiştirebileceğine inanıyoruz" dedi.'DOĞU AKDENİZ' AÇIKLAMASIMeclis Başkanı Şentop, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin de "Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların tek taraflı adımları yüzünden başlamış bir gerginlik, yine onların uzlaşmaz tavrı nedeniyle çözüme kavuşturulamıyor. Deniz yetki alanlarına ilişkin bu anlaşmazlığın sebebi Yunanistan'ın maksimalist ve gayri hukuki yaklaşımıdır. Türkiye'nin adil bir çözüm için attığı tüm iyi niyetli adımlar, ön koşulsuz diyalog ve görüşme çağrıları yıllardır yanıtsız kalıyor" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop: AB'den olumlu gündeme şans tanıyacak kararlar bekliyoruz
Meclis Başkanı Şentop: AB'den olumlu gündeme şans tanıyacak kararlar bekliyoruz

Avrupa Birliği, Türkiye, TBMM, Mart, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Meclis Başkanı Şentop: AB'den olumlu gündeme şans tanıyacak kararlar bekliyoruz - Son Dakika


Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek         
17:28
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:23
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı         
14:25
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 17:38:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis Başkanı Şentop: AB'den olumlu gündeme şans tanıyacak kararlar bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei