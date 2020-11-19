Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te - Son Dakika

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te

19.11.2020 16:25

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.

Şentop, Türkiye'ye ziyarette bulunan Abdullah ve beraberindeki heyeti, Başkanlık makamının girişinde karşıladı.

Şentop ve Abdullah, daha sonra Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmenin, Türkiye ve Afganistan arasındaki emsalsiz ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki ortak irade ve samimi gayretlerin nişanesi olmasını dileyen Şentop, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ve heyetini Türkiye'de ve TBMM'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

İki ülke ilişkilerinin temelini, tarihi bağların ve halktan halka, gönülden gönüle olan samimiyetin oluşturduğunu söyleyen Şentop, "İki ülke arasındaki iş birliğimiz gücünü halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarından alıyor. Ortak çalışmalarımızın temelinde siyasi diyalog, güvenlik ve kalkınma ortaklığı bulunuyor." dedi.

Türkiye ile Afganistan'ın, kederde ve sevinçte daima beraber olduğunu dile getiren Şentop, iki ülke arasındaki ilişkileri özel ve müstesna kılan pek çok tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi unsurun bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını mücadelesinde kardeş ülke Afganistan'ın yanında yer aldığını belirten Şentop, "Haziranda Afganistan'a ulaştırılan tıbbi yardım yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkı verdiyse Türkiye olarak bundan büyük memnuniyet duyarız." diye konuştu.

"Afganistan'daki barış sürecini yakından takip ediyoruz"

TBMM ziyaretiyle Afganistan Halk Meclisi ve Senatosu arasındaki temasların ve ilişkilerin arttırılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Şentop, "Parlamentolar arası ilişkilerin güçlenmesi hükümetler arası ilişkileri de güçlendirecektir. Bu çerçevede parlamentolarımızdaki ihtisas komisyonları ve dostluk grupları arasındaki ilişkilerle beraber bölgesel ve küresel ölçekteki parlamentolar arası birlikteliğimizi ve iş birliğimizi güçlendirmemiz açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, uluslararası gündemi işgal eden birçok konuda Afganistan ile ortak bakış açısına sahip olduğunu söyleyen Şentop, "Türkiye olarak Afganistan'daki barış sürecini yakından takip ediyoruz. Kalıcı barışın sağlanmasında önemli bir adım teşkil eden Afganlar arası müzakerelerin başlamasından azami memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"TBMM'de olmak benim için onurdur"

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ise konuşmasında, heyetiyle birlikte TBMM'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM'de olmanın kendisi için onur olduğunu kaydeden Abdullah, şöyle konuştu:

"Sizin de söylediğiniz gibi ülkelerimiz arasında ortak tarihi ve kültüre dayalı bağlar bulunuyor. Yadsınamaz bir gerçek var ki ülkelerimiz arası bu ilişkiler son 20 yılda sizlerin de çabasıyla gösterilen destekle hemen hemen her alanda daha da güçlendi. Bize şimdiye kadar ekonomik kalkınmadan insani yardıma, eğitim öğretim alanından güvenliğe ve tabii ki Kovid-19'a kadar birçok konuda destek verdiniz, yardım ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki hem halklarımız nezdindeki hem de hükümetler arasındaki ilişkiler çok kuvvetli ve güçlenmeye devam ediyor."

Konuk başkan ve heyeti, görüşmenin ardından Meclis Başkanı Şentop ile TBMM Genel Kurul Salonu'na geçti. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, Kordiplomatik Locası'ndan milletvekillerini selamladı.

TBMM Başkanı Şentop, Afganistan heyetine, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombaladığı TBMM'nin bölümlerini gezdirdi.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Meclis'te - Son Dakika


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