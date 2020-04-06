Meclis Başkanı Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı - Son Dakika

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Meclis Başkanı Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.
Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "TBMM ile yaşıt, Milli Mücadele'nin her aşamasına şahitlik ederek dünyaya duyuran, bugün de dünyanın sayılı ajanslarından biri haline gelerek bizleri gururlandıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Mustafa Şentop, paylaşımında, Anadolu Ajansı tarafından 100. yıl dolayısıyla hazırlanan videoya da yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:26 Kaynak: AA
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