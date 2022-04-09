MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ - Son Dakika
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MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ

09.04.2022 11:18

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 100. Yıl Mahallesinde düzenlenen 'Gönül Sofraları' iftar programına katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 100. Yıl Mahallesinde düzenlenen 'Gönül Sofraları' iftar programına katıldı. Burada katılanlara bir konuşma yapan Meclis Başkanı Şentop, Ramazan'ın bereket ayı olduğunu ve Müslümanlar için önemli vakitlerden birisi olduğunu ifade etti. Şentop, "Gerçekten dünyamız çok zor günlerden geçiyor. Hemen yakınımızda, burnumuzun dibinde yaşanan bir savaş var. Bu savaşın bugüne dair etkileri var, bugünden sonra önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda ortaya çıkacak etkileri var. Avrupa ülkelerini biliyorsunuz, Afganistan'dan, Suriye'den göçmenler gelmesin diye birçok marifet sergilediler, para harcadılar. Akdeniz'de göçmenlerin, göçmen çocukların mezarları oldu. Akdeniz göçmen mezarlığına döndü? dedi.

AVRUPA'YA GÖÇMEN AKINI

Avrupa'ya bir göçmen akını olduğunu sözlerine ekleyen Şentop şunları söyledi:

" Ukrayna'dan artık bugünlerde herhalde 4 milyonun üzerinde 5 milyona doğru gidiyor, Avrupa'ya doğru yoğun bir göçmen akını var. Bunun bugün işte 10 milyonu geçeceği söylenebilir. Şimdi doğudan gelen Afrika'dan gelen, Orta Doğu'dan gelen göçmenlere kapıyı kapatanlar işte bu sefer Ukrayna'dan gelen büyük bir göç sayıca daha çok bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldılar. Dünyanın dengeleri değişti. İşte böyle bir dönemde bu mübarek ramazan ayındayız. Duaların kabul olduğu bir aydayız. Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Milletimiz için, devletimiz için, Müslümanlar için, insanlık için dua edelim. İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız. Nasıl salgın süreci yaşadık ve o günlerde evde kapalı kalmak zorunda olduk. 2 yıldır evimizde, yalnız başımıza, işte aile efradımızla sadece muhatap olarak iftarlar yapıyorduk. O günler geçti, bugün işte böyle meydanda binlerce kişi hep beraber iftar ediyoruz. Bugünkü zorluklarda inşallah Allah'ın yardımıyla dualarımız da açılacak? şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Meclis başkanı Mustafa Şentop, katılanlar ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ
MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ
MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ

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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ 28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı 28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Tekirdağ, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ - Son Dakika
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