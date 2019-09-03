Meclis Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i kabul etti (1)

Meclis Başkanı Mustafa Şentop , Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi