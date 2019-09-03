Meclis Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i kabul etti (1)
10 saat önce
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:03 Kaynak: AA
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Türkiye-Çekya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da hazır bulundu.
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