Son Dakika Haberleri: Meclis Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i kabul etti (3)
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Meclis Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i kabul etti (3)

9 saat önce

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Türkiye-Çekya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da hazır bulundu.

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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