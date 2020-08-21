Meclis Başkanı Şentop: (Doğalgaz keşfi) "Bu daha başlangıç, inşallah devamı da gelecektir" - Son Dakika

Meclis Başkanı Şentop: (Doğalgaz keşfi) "Bu daha başlangıç, inşallah devamı da gelecektir"

İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Önemli bir sonuca ulaşıldı. Bu bir başlangıç, inşallah bunun arkası da gelecek. Böylece Türkiye Türkiye kendi kendine yeter hale gelmiş olacak. Bu çok büyük bir başarıdır" dedi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sondaj çalışmaları sonucu Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunun müjdesini verdi. Erdoğan'ın yanında bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Bu bir başlangıç. İnşallah bunun arkası da gelecek"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop," Türkiye için tarihi bir gün. Türkiye'nin en büyük ithalatı enerji alanında. Yıllık olarak muazzam paralar vermek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlılığıyla enerji bakanlarımız büyük gayret sarfettiler. Nihayetinde önemli bir sonuca ulaşıldı. Tabi bu bir başlangıç. İnşallah bunun arkası da gelecek. Böylece Türkiye açısından bütçemizin çok önemli bir kısmı için gider olan bir konuda Türkiye kendi kendine yeter hale gelmiş olacak. Bu çok büyük bir başarıdır. Bunun arkasından yatan şey irade ve kararlılıktır. Millet olarak hepimizin sevineceği bir olay. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyon herkesin bu olaya sevinmesi gerektiği kanaatindeyim. Öyle olacağını da düşünüyorum. Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.