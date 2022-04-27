Meclis Başkanı Şentop: Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız -1 - Son Dakika
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Meclis Başkanı Şentop: Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız -1

27.04.2022 09:46

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki Travnik Kültür Merkezi'nde verilen iftara katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki Travnik Kültür Merkezi'nde verilen iftara katıldı. İftarda konuşan Meclis Başkanı Şentop, 'Türkiye'yi şu anda herkes takdir ediyor. Bugün BM Genel Sekreteri, Putin ile görüşmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Bunun sebebi nedir' Siz doğru politikalar izlerseniz ve bunun arkasında durursanız sonuca varırsınız. Bir Amerikalı diplomatın sözü var; 'Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız'. 50 sene öncesinin 20 sene öncesinin Türkiye'si yok' ifadelerini kullandı.

Travnik Elçi İbrahim Paşa Medresesi ve Travnik Kalesi'ni ziyaret eden Şentop, daha sonra iftar programının düzenlendiği kültür merkezine geldi. Programa, Şentop ve beraberindeki heyetin yanı sıra Srednjobosanski Kanton Başbakanı Tahir Lendo, Türk ve Boşnak kurumlarının temsilcileri ve Travnikliler olmak üzere yaklaşık 300 kişi katıldı. İftarda yaptığı konuşmada 'Türkiye'den sizlere selam getirdik, 81 vilayetten 85 milyon insandan selamlar getirdik, onların kalbi sizlerle atıyor' diyen Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada çok zor, çok acı dönemler yaşandı. Türkiye olarak o zaman da elimizdeki imkanlar dahilinde buradaki kardeşlerimizin yanında olduk. Bugün de bugünden sonra da Bosna Hersekli kardeşlerimizin maddi ve manevi olarak yanında olmaya devam edeceğiz."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BİR TEK TÜRKİYE'NİN İKİ ÜLKE İLE GÖRÜŞÜYOR

Avrupa'da ve Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasının Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu diyaloglar ile bölgede barış ve istikrarı korumak adına gereken her şeyi yaptığını kaydetti. Şentop, Rusya- Ukrayna savaşına da değinerek, savaş ve çatışmanın kazananının olmadığını, çatışmanın tüm dünyada ekonomik sıkıntıya yol açtığını ve Rusya'da da ambargolara bağlı büyük sorunlar yaşandığını aktardı. Rusya-Ukrayna savaşında bir tek Türkiye'nin iki ülke ile görüşebildiğinin altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

GÜCÜNÜZÜN GÖLGESİ MASAYA YANSIMAZSA HAKKINIZI SAVUNMAZSINIZ

"Bu görüşmeler, bu ülkelerin politikasını benimsemek anlamına gelmiyor. Türkiye olarak çatışmaların son bulmasını istiyoruz. Türkiye'yi şu anda herkes takdir ediyor. Bugün BM Genel Sekreteri, Putin ile görüşmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Bunun sebebi nedir? Siz doğru politikalar izlerseniz ve bunun arkasında durursanız sonuca varırsınız. Bir Amerikalı diplomatın sözü var; 'Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız?. 50 sene öncesinin 20 sene öncesinin Türkiye'si yok."

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya. Dünya beşten büyüktür' mesajını da hatırlatan Şentop, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi. Şentop, 'Bizleri birbirine bağlayan iman başta olmak üzere ortak bağlar var. Türkiye'de söz konusu Bosna olunca Türkiye'nin kalbi sizlerle atıyor' dedi. Srednjobosanski Kanton Başbakanı Lendo da Şentop ve beraberindeki heyete katılımları için teşekkür etti. Şentop, Travnik'teki iftar programı öncesi SEDEF Vakfına ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesini (IUS) ve Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım'dan üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Meclis Başkanı Şentop: Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız -1
Meclis Başkanı Şentop: Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız -1
Meclis Başkanı Şentop: Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız -1
Meclis Başkanı Şentop: Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız -1

YORUMLAR
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TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak Meclis Başkanı Şentop: ' Bunu iade ettik zira TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz' Meclis Başkanı Şentop: ' Bunu iade ettik zira TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz'

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Türkiye, TBMM, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meclis Başkanı Şentop: Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız -1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis Başkanı Şentop: Gücünüzün gölgesi masaya yansımazsa hakkınızı savunmazsınız -1 - Son Dakika
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