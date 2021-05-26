Meclis Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Mili Günü dolayısıyla parlamento başkanına tebrik mektubu gönderdi.

Meclis Başkanı Şentop, mektubunda; Gürcistan halkını Türk milleti ve şahsı adına tebrik ettiğini belirterek, "Türkiye ve Gürcistan arasındaki mevcut kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin temelinde derin tarihi, kültürel ve insani bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde gelişmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda ivme kazanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, dost ve kardeş Gürcistan halkına sıhhat, huzur ve refah, size ve şahsınızda Gürcistan Parlamentosunun değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim" dedi.