Meclis Başkanı Şentop, Hdp'li Paylan'ın Kanun Teklifini İade Etti - Son Dakika
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Meclis Başkanı Şentop, Hdp'li Paylan'ın Kanun Teklifini İade Etti

23.04.2022 22:08
Meclis Başkanı Şentop, Hdp'li Paylan'ın Kanun Teklifini İade Etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, 1915 olayları ile ilgili kanun teklifini iade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, 1915 olayları ile ilgili kanun teklifini iade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, 1915 olayları ile ilgili kanun teklifini iade etti.

Paylan, kanun teklifinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ermeni Soykırımı'nı tanır. 24 Nisan günü, Ermeni Soykırımı'nı anma günü olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer almıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'li Paylan'ın kanun teklifine, sosyal medya hesabında şu tepkiyi gösterdi:

"TBMM'ye verdiği sözde 'soykırım' teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabında şu değerlendirmeyi yaptı:

TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır. Bu teklif, Azerbaycan'nın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır.

İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız… Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz. Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir."

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Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Şentop, Milletvekili, Garo Paylan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Meclis Başkanı Şentop, Hdp'li Paylan'ın Kanun Teklifini İade Etti - Son Dakika


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