Meclis Başkanı Şentop Kırklareli'de cenaze törenine katıldı
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kırklareli'de AK Parti üyesi Kadir Doğan'ın cenazesine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:21 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ve AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
, Kırklareli
'de AK Parti üyesi Kadir Doğan
'ın cenazesine katıldı.
Geçmiş dönemde AK Parti Kırklareli İl Başkan Yardımcılığı yapan Kadir Doğan (55), kanserden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, Ahmet Cevdet
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
'nun yanı sıra Doğan'ın sevenleri, partililer ve ailesi katıldı. - KIRKLARELİ
3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok
YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz
Yıldırım'dan YSK kararına açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar