Meclis Başkanı Şentop'tan AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meclis Başkanı Şentop'tan AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu - Son Dakika

Meclis Başkanı Şentop'tan AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu çatısı altında 5- 6 Şubat'ta gerçekleştirilen ve terör örgütü PKK elebaşılarının katıldığı toplantı nedeniyle AP Başkanı David Maria Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi.

Meclis Başkanı Şentop'tan AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu çatısı altında 5- 6 Şubat'ta gerçekleştirilen ve terör örgütü PKK elebaşılarının katıldığı toplantı nedeniyle AP Başkanı David Maria Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, AP Başkanı Sassoli'ye gönderdiği mektupta, parlamento çatısı altında gerçekleştirilen gayriresmi etkinlikte, Avrupa Birliği'nin (AB) 'terör örgütleri listesi'ndeki PKK üyelerinin katılımıyla terör örgütü propagandası yapıldığını öğrenmekten üzüntü duyduğunu ve kınadığını yazdı. Şentop, "Söz konusu etkinlik güya, hukuku ve evrensel değerleri savunan AP için tam anlamıyla bir utanç vesilesidir. Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir. Bu etkinlik, yaklaşık 40 yıldır on binlerce vatandaşını terör eylemlerine kurban vermiş Türk halkının yüreğinde ve vicdanında ise derin bir yara açmıştır. Etkinliğin gerçekleştirilmesine izin veren AP, terör örgütü üyelerinin AP binalarına girmelerini yasaklayan AP Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 2017 tarihli kararını ihlal ederek, kendi kurallarıyla ters düşmüştür" dedi.

Terörün; dini, dili ve ırkı olmadığını, tamamen masum insanların kanlarıyla beslendiğini vurgulayan Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Terörün sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır. Bugün PKK elebaşlarına destek veren bazı AP üyeleri şunu unutmamalıdır ki, hiçbir kuralı ve kutsalı olmayan terör örgütleri, yarın silahların dost göründükleri kişilere ve kurumlara da doğrultacaktır. Başta AP olmak üzere AB'nin tüm kurumlarını teröre karşı ayrım gözetmeyen, çifte standartsız, tutarlı ve samimi bir mücadele sergilemeye davet ediyorum."

ANKARA, -


Avrupa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
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