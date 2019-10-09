Son Dakika Haberleri: Meclis Başkanı Şentop'tan "Barış Pınarı Harekatı" mesajı
Son Dakika Politika Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

Meclis Başkanı Şentop'tan "Barış Pınarı Harekatı" mesajı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek.

Meclis Başkanı Şentop'tan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek, " Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." dedi.

Şentop, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum
Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Trump açıklaması: ABD iç politikasıyla alakalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:42:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meclis Başkanı Şentop'tan "Barış Pınarı Harekatı" mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]