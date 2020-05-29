Meclis Başkanı Şentop'tan İran İslami Danışma Meclisi Başkanlığı'na seçilen Galibaf'a tebrik... - Son Dakika

Meclis Başkanı Şentop'tan İran İslami Danışma Meclisi Başkanlığı'na seçilen Galibaf'a tebrik...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanlığı'na seçilen Muhammed Bakır Galibaf'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Meclis Başkanı Şentop'tan İran İslami Danışma Meclisi Başkanlığı'na seçilen Galibaf'a tebrik..., System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanlığı'na seçilen Muhammed Bakır Galibaf'ı telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanlığı'na seçilen Muhammed Bakır Galibaf ile telefonla görüştü. Şentop, Galibaf'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

İki ülke meclisleri arasındaki yakın ilişkinin, bu dönemde de artarak sürdürüleceğine olan inancını vurgulayan Şentop, "Meclisinizin yeni döneminde yapacağınız çalışmaların, İran halkı ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri bakımından hayırlı sonuçlar doğurmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede, İran ile Türkiye arasında son yıllarda karşılıklı üst düzey temasların artmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Şentop, koronavirüse karşı İran'ın yürüttüğü mücadeleyi yakından takip ettiğini de belirterek, İran'ın peyderpey normalleşme yoluna girmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti. Şentop, salgınla mücadelede ve sonrasında dayanışma içinde olmaya devam edilmesinin önemine de vurgu yaptı.

İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Meclis Başkanı Şentop'tan İran İslami Danışma Meclisi Başkanlığı'na seçilen Galibaf'a tebrik... - Son Dakika

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