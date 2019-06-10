Meclis Başkanı Şentop'tan İzlandalı mevkidaşına mektup

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson'a mektup göndererek, A Milli Takım'ın İzlanda'da maruz kaldığı duruma tepkisini yazdı.

Meclis Başkanı Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson'a yazdığı mektubunda, şunları kaydetti:

"11 Haziran 2019 Salı günü 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri çerçevesinde yapılacak olan İzlanda- Türkiye maçı için ülkenize gelen Türkiye Milli Futbol Takımımızın havaalanında gereğinden uzun bekletilmesinden ve bir futbolcumuza terbiye sınırlarını aşan saygısızlıkta bulunulmasından derin bir üzüntü duyduk. İki ülke arasındaki dostane ilişkilere ve her zaman var olan karşılıklı saygıya onulmaz bir yara açan bu durumu kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Türk halkı ve şahsım adına böylesi müessif bir olayın yaşanmasından dolayı bir kez daha derin üzüntülerimi iletir, dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümit ederim."

Başkan Şentop, ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de mektup yazarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve arkalarında olduğunu vurguladı.

ANKARA,