Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
17 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:16 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünün önemli bir gün olduğunu belirtti.
18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin yeni bir eğitim ve öğretim yılına başladığını ifade eden Şentop, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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