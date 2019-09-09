Son Dakika Haberleri: Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

17 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünün önemli bir gün olduğunu belirtti.

18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin yeni bir eğitim ve öğretim yılına başladığını ifade eden Şentop, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mustafa Şentop, Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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