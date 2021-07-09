Meclis Başkanı Şentop, tarihi caminin restorasyon sonrası açılışını yaptı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, 14'üncü yüzyılda yapılan Güzelköy Camii'nin restorasyon çalışmasının ardından açılışını gerçekleştirdi. Şentop, "Sadece bir cami olması, sadece bir tarihi eser olması hasebiyle değil Trakya'da, Rumeli'de bizim ilk başlangıç eserlerimizden biri olması hasebiyle buranın ayrı sembolik önemi var. Ayasofya Cami ibadete açıldı tekrar ama Ayasofya açılmadan önce Ayasofya'nın açılmasına da vesile olan adımlardan biri, bu caminin inşası" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Valiliği'nde Yeniçiftlik Nizamettin Demir Döven İlkokulu ve Çorlu 15 Temmuz İlkokulu'nun yapımı için düzenlenen protokol imza törenine katıldı. Şentop, daha sonra Şarköy ilçesine geçerek, 14'üncü yüzyılda yapılan ve restorasyonu 'Miras Atölyesi' projesi kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen, Osmanlı eseri Güzelköy Camii'nin açılışına katıldı. Restorasyonu 2 yılda tamamlanan ve 2 milyon 350 bin liraya mal olan camide cuma namazını kılan Şentop, daha sonra açılışı gerçekleştirdi.

'AYASOFYA'NIN AÇILMASINA VESİLE OLAN ADIMLARDAN BİRİ BU CAMİ'Açılış töreninde konuşan Meclis Başkanı Şentop, "Halamın eşi, rahmetli eniştemiz Osman Tırpancı'nın annesi ve babası, biri Hoşköy 'den biri Uçmakdere'dendi. O münasebetle küçüklüğümüzde buralara gelirdik ama bu kısma mesela bu köye daha önce gelmemiştim buna vesile oldu. Tabi bu cami şüphesiz, zaman içinde hasar görmüş, yeniden imar edilmiş, inşa edilmiş ama bu cami; Trakya'da, Avrupa yakasında eski tabirle Rumeli'de Osmanlı Devleti 'nin ilk eserlerinden biri. Malum 1357 yılında Süleymanpaşa babası Orhan Gazi 'nin talimatı ile bu yakaya yani Balıkesir civarından Gelibolu'ya çıkmak için talimat alıyor, çalışmaları başlatıyorlar. Tabi denizi nasıl geçecekler? O günün şartlarında bugün ki imkanlar yok. Sal yapıyorlar ve o küçük sallarla keşif için gidip gelenler oluyor. Daha sonra Süleymanpaşa önderliğinde yaklaşık 80 kişilik bir grupla geçiyorlar Gelibolu tarafına ve o kaleyi fethediyorlar ve yavaş yavaş o bölgenin ve Rumeli'nin fethi başlıyor. Dolayısıyla bu fethettikleri yerlerde de kendi kültürümüzün, medeniyetimizin, dünya görüşümüzün eserlerini ve işaretlerini bırakıyorlar. Bu sebeple sadece bir cami olması hasebiyle sadece bir tarihi eser olması hasebiyle değil Trakya'da, Rumeli'de bizim ilk başlangıç eserlerimizden biri olması hasebiyle buranın ayrı bir sembolik önemi var. Ayasofya Camii ibadete açıldı tekrar ama Ayasofya açılmadan önce Ayasofya'nın açılmasına da vesile olan adımlardan biri bu caminin inşası" dedi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da caminin yapımında kendilerine katkı sunan Vali Aziz Yıldırım olmak üzere bütün kurumlara teşekkür etti. Albayrak, "2019'da başladığımız bu restorasyon; cami, çeşme, konak, hamam olarak bir dörtlü konsey halinde bulunmaktadır. Bu caminin mevcut etrafının restorasyonundan sonra diğerlerinin de projeleri hazırlandı, Anıtlar Kurulu'ndan bugün yarın gelecek onlara da başlayacağız. Toplam bedeli de 2 milyon 350 bin lira civarında bir yatırım yapmış oluyoruz buraya. Güzelköy'ün bir özelliği de kırsal turizm olarak incelediğimiz önemli yerlerimizden. Şimdi burayı hem kırsal turizm hem de bu şekilde inanç turizmi veya diğer yönüyle restore edilmiş tarihi dokunun da ortaya çıktığı turizm şekline getirebilirsek bu bölgeye büyük hizmet yapmayı tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindekiler, caminin açılışının ardından Hoşköy'de balıkçı barınağını ziyaret edip, balıkçılarla görüştükten sonra kaymakamlığa geçti.