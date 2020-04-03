Meclis Başkanı Şentop, TBMM üst yöneticileriyle olağan toplantısını telekonferansla yaptı - Son Dakika

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Meclis Başkanı Şentop, TBMM üst yöneticileriyle olağan toplantısını telekonferansla yaptı
25 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis bürokratlarıyla video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis bürokratlarıyla video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, TBMM üst yönetimiyle gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantısını, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün telekonferans ile yaptı.
Toplantıda, Meclis'in rutin faaliyetlerinin yanı sıra Kovid-19 mücadelesine dair alınan önlemler değerlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:20 Kaynak: AA
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