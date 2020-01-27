Meclis Başkanı Yıldız, Elazığ'dan dönen AFAD, 112 ve UMKE ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden AFAD, 112 ve UMKE ekiplerini görev dönüşünde ziyaret etti.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kısa süre içerisinde Erzincan'dan 112, UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye ulaşmak için yola çıkarken, Kızılay'da yardım için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler iki gün boyunca depremin zarar verdiği bölgedeki enkazlar da gece gündüz demeden görev yaptıktan sonra Erzincan'a döndüler. İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü ve 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek, kahramanca görev yapan isimsiz kahramanlara teşekkür etti. Başkan Yıldız, yaşanan acı olayın ardından geçmiş olsun dileklerinde bulunarak; "Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremi yakından tanıyan Erzincan halkı o gece bir kez daha bu afeti ve sonrasını yaşadı. Hepimize geçmiş olsun. Ancak devletimiz depremin ardından kısa sürede oluşturduğu acil müdahale eylemi ile bölgeye ulaştı. Şehrimizden de ilgili kurumlarımızın arama kurtarma ve tıbbi yardım ve Kızılay'ımızın ekipleri bölgeye ilk ulaşan ekipler arasında yer aldı. Kurum yöneticilerimizin nezdinde bu isimsiz kahramanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Allah eksikliklerini vermesin. Depremin ardından açılan yaraların sarılması için çalışmalar başlatıldı. İnşallah böyle acı olayları bir kez daha yaşamamayı temenni ederek, depremin acısını yakından hisseden insanlar olarak tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Erzincan İl Afet Koordinasyon Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ursavaş ve Erzincan Sağlık İl Müdürü Erkan Hirik'te anlamlı ziyaretinden dolayı Meclis Başkanı Yıldız'a teşekkür ettiler. - ERZİNCAN