Meclis Başkanı Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meclis Başkanı Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

Meclis Başkanı Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

6 saat önce

Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Meclis Başkanı Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]

Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz'ı makamında konuk eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleştirilen nazik ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek ilçeye yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.


Başkan Yılmaz'ın da misafirperverliğinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür ettiği ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
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