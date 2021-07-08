Meclis başkanlığı seçimi - Son Dakika

Cezayir parlamentosundan detay görüntüler
Ulusal Demokratik İttifak bloğunun temsilcisi Munzir Buden ile röportaj
Gelecek Cephesi bloğunun temsilcisi Fatih Boutbik ile röportaj
Barış Hareketi Topluluğu bloğunun temsilcisi Ahmet Saduk ile röportaj
Ulusal Kurtuluş Cephesi bloğunun temsilcisi Zuhair Nasiri ile röportaj
CEZAYİR - Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından Ulusal Halk Meclis'i ilk kez toplandı. Seçilen milletvekilleri, meclis Başkanı seçimi için meclise geldi.
Kaynak: AA
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