Meclis başkanlığı seçimi - Son Dakika

Cezayir parlamentosundan detay görüntüler

Ulusal Demokratik İttifak bloğunun temsilcisi Munzir Buden ile röportaj

Gelecek Cephesi bloğunun temsilcisi Fatih Boutbik ile röportaj

Barış Hareketi Topluluğu bloğunun temsilcisi Ahmet Saduk ile röportaj

Ulusal Kurtuluş Cephesi bloğunun temsilcisi Zuhair Nasiri ile röportaj

CEZAYİR - Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından Ulusal Halk Meclis'i ilk kez toplandı. Seçilen milletvekilleri, meclis Başkanı seçimi için meclise geldi.