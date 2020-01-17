Meclis Başkanlığından milletvekillerine 100. yıla özel "akıllı" ajanda - Son Dakika
Son Dakika Politika Meclis Başkanlığından milletvekillerine 100. yıla özel 'akıllı' ajanda - Son Dakika

Meclis Başkanlığından milletvekillerine 100. yıla özel "akıllı" ajanda

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine "teknoloji destekli", "dijitalleşebilen" ve "yazıları mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen" akıllı ajanda hediye etti.

Meclis Başkanlığından milletvekillerine 100. yıla özel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine "teknoloji destekli", "dijitalleşebilen" ve "yazıları mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen" akıllı ajanda hediye etti.

ODTÜ, Sabancı Üniversitesi ve İTÜ'den mezun 3 Türk girişimci tarafından tasarlanan ajandalar, Meclisin 100. yılı hatırası olarak milletvekillerine dağıtıldı.

Milletvekillerinin ismine özel bastırılan ajandalar, teknoloji destekli, dijitalleşebilen ve yazıları mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen bir özelliğe sahip.

Ajandanın her sayfası bir kare barkod içeriyor. Tamamen entegre olarak çalışan iOS ve Android uygulamaları bu kare barkodları okuyarak, sayfa alanını ve sayfa numarasını ve sayfalardaki dokümanları sıralıyor.

"Outliers" uygulaması ile notlar dijitalleştirilerek mobil cihazlara aktarılıp, saklanıp, PDF olarak paylaşılabiliyor ve bulut servislerine gönderilebiliyor.

Dijitalleşme özelliğinin dışında bir diğer faydası da sayfalar bittiğinde mikrodalgada saniyeler içerisinde tamamen silinip, yeni bir defter olarak tekrar kullanılabiliyor.

"Outliers Notebook" adı verilen akıllı ajanda, tekrar kullanılabilme özelliği ile doğaya duyarlı ve sürdürülebilir bir ürün olarak ilgi çekiyor.

AK Parti'li Özkan: "TBMM teknolojinin kullanımında bugüne kadar öncü oldu"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, gazetecilerin akıllı ajandaya ilişkin soruları üzerine, TBMM'nin, kuruluşundan bugüne kadar teknolojiyi, bilimi, çağı yakalamayı kendisine şiar edindiğini ve bu noktada öncü olduğunu belirtti.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı anısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bütün milletvekillerine bir ajanda hediye ettiğini dile getiren Özkan, ajandanın veri depolama, saklama ve özellikle de çevreyi koruma noktasında yeni bir teknolojiye sahip olduğunu söyledi.

Ajandayı sadece milletvekillerinin kullanması halinde defter ve kalemden yıllık tasarrufun ciddi rakamlara ulaşacağını vurgulayan Özkan, bu öncü yaklaşımın ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla da ilk aşamada 10 milyar lira civarında tasarrufa ulaşılacağını kaydetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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