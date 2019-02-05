Meclis ‘başkanlık’ seçimi gündemi ile açılıyor
32 dakika önce
İki haftalık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün çalışmalarına yeniden başlıyor.
İki haftalık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün çalışmalarına yeniden başlıyor. Meclis'in öncelikli gündemi İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalacak Meclis Başkanlığı seçimi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
Benzin ve LPG'ye Zam Geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Böyle Seslendi: İBB Başkanının İşi Değil