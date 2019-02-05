Son Dakika Haberleri: Meclis ‘başkanlık’ seçimi gündemi ile açılıyor

Meclis ‘başkanlık’ seçimi gündemi ile açılıyor

32 dakika önce

İki haftalık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün çalışmalarına yeniden başlıyor.

Meclis ‘başkanlık’ seçimi gündemi ile açılıyor, System.String[]
İki haftalık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün çalışmalarına yeniden başlıyor. Meclis'in öncelikli gündemi İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalacak Meclis Başkanlığı seçimi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05 

İstanbul, Binali Yıldırım, Türkiye, Ekonomi
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