Meclis binası projesi kuruldan geçti - Son Dakika

Meclis binası projesi kuruldan geçti

05.01.2021 09:40
Meclis binası projesi kuruldan geçti, System.String[]

Konak Belediyesini, Alsancak Liman arkası bölgesinde yer alan tarihi binanın restore edilmesi ile uzun zamandır beklenen meclis salonuna da kavuşturacak olan restorasyon projesi, Koruma Kurulunda onaylandı.

Konak Belediyesini, Alsancak Liman arkası bölgesinde yer alan tarihi binanın restore edilmesi ile uzun zamandır beklenen meclis salonuna da kavuşturacak olan restorasyon projesi, Koruma Kurulunda onaylandı. Çok yakında ihalesi yapılacak olan proje ile tarihi bina hem belediye meclis toplantılarına hem de sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Gelişmekte olan liman arkası bölgesinde yer alan, tarihi 1900'lü yılların başına uzanan Konak Belediyesine ait taş binanın restorasyon projesi 1 No'lu Koruma Kurulundan onay aldı. Konak Belediyesinin mimar ekibinin titiz çalışması ile hazırlanan proje, bundan sonraki aşamada ihaleye çıkacak ve ihalenin de tamamlanması ile restorasyon çalışmaları hızla başlayacak. İçinde yer alacak meclis salonuyla birlikte birçok fonksiyonu da barındıracak olan bina, çok yönlü hizmet verecek. Tarihi dokusuyla ve taş duvarlarıyla sanat etkinlikleri için oldukça uygun bir atmosfere sahip olan tarihi bina resim, heykel sergileri gibi kentin kültür yaşamına renk katacak prestijli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Mimar kimliği ile hem binada yapılan teknik incelemelerde yer alan hem de projenin her aşamasını yakından takip eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dayanıklı, güvenli ve estetik değeri de olan tarihi bir yapıyı kente kazandıracaklarının altını çizdi.

"Restorasyonunu başlatacağız"

Meclis toplantıları için de kullanılacak olan binanın bulunduğu çevreyi de geliştirerek bir kentsel dönüşüm değeri de taşıyacağını ifade eden Batur şunları söyledi: " İzmir'de yaşadığımız deprem felaketinin ardından güvenli binaların önemi bir kez daha anlaşıldı. Biz Konak'ta kentsel dönüşüm yapmak için göreve seçildik. Kentsel dönüşümün de bina yıkıp yerine bina yapmaktan ibaret olmadığını, sosyal ve kültürel bir gelişimi de beraberinde getirmek zorunda olduğunu sürekli yineliyoruz. Liman arkasında yer alan bu tarihi binamız, kentsel dönüşüme tarihi de bir misyon kazandırıyor. Tarihi doku korunurken, bina yeni işlevi ile yaşayan bir yapı haline gelecek, bir yandan da bulunduğu çevreye değer katacak. Konak Belediyesi gibi güçlü bir kurumun, meclis toplantılarını kendisine ait bir binada yapması gücüne güç katacaktır. Ancak biz sadece meclis salonu değil, aynı zamanda bulunduğu bölgenin bir sanat merkezi haline gelmesini destekleyecek bir proje hazırladık. Sergilerin, söyleşi ve dinletilerin, sanat organizasyonlarının düzenlenebileceği, erişilebilir bir bina tasarladık. En kısa zamanda ihale sürecini de tamamlayarak restorasyonunu başlatacağız." - İZMİR

Meclis binası projesi kuruldan geçti
Meclis binası projesi kuruldan geçti
Meclis binası projesi kuruldan geçti
Meclis binası projesi kuruldan geçti
Meclis binası projesi kuruldan geçti

Restorasyon, Alsancak, İzmir, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meclis binası projesi kuruldan geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Köşeye sıkışan terör örgütü PKK Suriyeli çocukları kaçırıyor "Erdoğan'ın gitmesi için büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım" diyen Can Ataklı, skandal sözlerini savundu Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor
Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada         
09:33
Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu         
09:23
ABD'de şişme Noel ağacı kostümü giyen bir kişi 43 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştırdı ABD'de şişme Noel ağacı kostümü giyen bir kişi 43 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştırdı         
09:07
Kısıtlamada yakayı ele verdi, suçu arkadaşına attı: Bu dallama yüzünden yakalandık Kısıtlamada yakayı ele verdi, suçu arkadaşına attı: Bu dallama yüzünden yakalandık         
08:49
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu         
18:11
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 09:50:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis binası projesi kuruldan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei