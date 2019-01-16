Meclis, Çalışmalarına 2 Hafta Ara Verecek
15 dakika önce
TBMM, 3 ayrı kanun teklifini bu hafta görüştükten sonra çalışmalarına 5 Şubat'a kadar ara verecek.
TBMM, 3 ayrı kanun teklifini bu hafta görüştükten sonra çalışmalarına 5 Şubat'a kadar ara verecek.
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre; Genel Kurul'da devam eden 69 maddelik çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanması planlanıyor. Yarınki oturumda ise 2 ayrı kanun teklifi görüşülecek. Tekliflerin yarın ya da cuma günü tamamlanması öngörülüyor. Teklif görüşmelerinin en geç cuma günü bitirilmesi planlanıyor. Tekliflerin yasalaşmasının ardından, Meclis çalışmalarına 5 Şubat Salı gününe kadar ara verecek.
Besti KARALAR/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:39 Kaynak: DHA
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