Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı

11.12.2020 22:03
Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, hiçbir barajın aktif fay hattı üzerinde yer almadığını belirterek, "Baraj projeleri, en yüksek deprem riski dikkate alınarak yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, hiçbir barajın aktif fay hattı üzerinde yer almadığını belirterek, "Baraj projeleri, en yüksek deprem riski dikkate alınarak yapılıyor." dedi.

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyonda sunum yapan Kasap, Türkiye'de bin 376 baraj ve 17 göletin olduğunu söyledi.

Kasap, "Hiçbir baraj aktif fay hattı üzerinde yer almıyor. Baraj projeleri, en yüksek deprem riski dikkate alınarak yapılıyor." diye konuştu.

Oğuz Kasap, sunumu sırasında milletvekillerinin sorularını da cevaplandırdı.

İstanbul'daki su durumunun sorulması üzerine Kasap, "İstanbul'da 3 ay kadar su var. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aralık-ocak-şubat aylarında barajlarımızı dolduracağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük barajlarda sürekli ölçüm yaptıklarını ve ölçüm cihazlarını yenilediklerini vurgulayan Kasap, barajlardaki durumun uzaktan erişim sağlanarak izlenebildiğini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak da sunumunda, depreme karşı hazırlık konusunda belediyelerin geniş anlamda yetki sahibi olduğunu söyledi.

Bu çerçevede en önemli paydaşlardan birinin belediyeler olduğuna dikkati çeken Konak, deprem mevzuatına uygun hazırlanmamış tüm imar planlarının gözden geçirilerek revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

İtfaiye personelinin, görev tanımına uygun şekilde yangın dışında deprem sırasında da aktif görev yaptığını dile getiren Konak, itfaiye personeli için 33 bin 578 norm kadronun bulunduğunu ancak mevcut sayının 11 bin 700 olduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Uncuoğlu da norm kadronun efektif olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürü Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna ise sunumunda, "TSK acil durumlarda 'Acil Müdahale Kuvvetleri' ve 'Müteakip Müdahale Kuvvetleri' ile görev yapıyor." ifadesini kullandı.

Zorlutuna, TSK'nin, Arama Kurtarma Görev Planı'na göre, 1. Ordu, 2. Ordu, 3. Ordu, Ege Ordu, Kara Kuvvetleri EDOK, 4. Kolordu, Kara Kuvvetleri Lojistik, Donanma ve Muharip Hava Kuvvetleri komutanlıkları olmak üzere 9 ayrı bölümde ve "belirlenen görev bölgesinde" faaliyet göstereceğini kaydetti.

TSK'de depreme dayanaksız binanın bulunmadığına işaret eden Zorlutuna, deprem için görevlendirilenlerin muvazzaf personelden oluştuğunu, er ve erbaşın sadece çadır kurma gibi alanlarda görev yaptığını vurguladı.

Başkan Uncuoğlu, komisyonun tamamlanması sonrasında 17 ve 18 Aralık'ta da Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanlıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile TELEKOM'dan yetkililerin konuk edileceğini söyledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika


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