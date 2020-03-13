Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi - Son Dakika

Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Kurul salonu dezenfekte edildi.

Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Kurul salonu dezenfekte edildi.

TBMM'de, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda, özel kıyafetli ekipler tarafından Genel Kurul salonu koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Ayrıca aynı çalışma, milletvekili odaları ve ziyaretçi kabul odalarında da gerçekleştirildi. Öte yandan, alınan tedbirler kapsamında Meclis'e 13 -31 Mart tarihleri arasında ziyaretçi alınmayacağı duyurumuştu.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri
22:42 Çanakkale'deki 18 Mart tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi
22:40 Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü
22:36 Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
22:36 Fas'ta eğitime ara verildi
22:36 ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]