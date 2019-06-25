Son Dakika Haberleri: Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da toplanacak
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Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da toplanacak

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü toplanacak.

Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da toplanacak, System.String[]
TBMM Genel Kurulu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü toplanacak.
Genel Kurulda, gündemdışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerinden söz almalarının ardından Danışma Kurulunun oylaması yapıldı.
Kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, TBMM Genel Kurulu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla özel görüşme yapılması için 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak.
Genel Kurulda, TBMM'de temsil edilen grupların başkanlarına 10'ar dakika, grubu bulunmayan partilerden birer temsilciye 3'er dakika söz verilecek.
AK Parti'nin, Meclisin çalışma programına ilişkin grup önerisi de Genel Kurulda kabul edildi.
Buna göre, Meclis bu hafta, okula başlama yaşını 69 aya çıkaran Bazı Kanunlarda ve 652 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak için mesai yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:47 Kaynak: AA
Politika
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