Meclis Genel Kurulu 15 Temmuz'da toplanacak
1 saat önce
TBMM Genel Kurulu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü toplanacak.
TBMM Genel Kurulu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü toplanacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:53
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