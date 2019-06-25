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Meclis Genel Kurulu 15 Temmuz'da toplanacak

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü toplanacak.

Meclis Genel Kurulu 15 Temmuz'da toplanacak, System.String[]
TBMM Genel Kurulu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü toplanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:53 
Ekonomi
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