Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik (2) - Son Dakika

MHP'Lİ ENGİNYURT: PKK'YI SAVUNANLAR KANDİL'E GİTSİN

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu'nda HDP'lilerle arasında çıkan tartışmayı DHA'ya değerlendirdi. Enginyurt, Diyarbakır'da PKK'lılar tarafından kurulan pusu ile 5 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında HDP'lilerin tepkisiyle karşılaştığını belirterek, "Şunu bütün Türk milleti bilsin; Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücüler, Türk milliyetçileri bu Meclis'te olduğu müddetçe, bu Meclis'ten PKK'ya eşit infazdan yararlanmak değil, en ufak bir acıma duygusu geçmeyecektir. Bu Meclis'te hiç kimsenin, kanlı katil terör örgütünü savunma hakkı yoktur. Kanlı terör örgütü PKK'yı savunanlar Kandil'e gitsinler, bu Meclis'te görev yapmasınlar. Özellikle PKK'lı teröristleri araçlarında saklayan gezdiren hainlerin bu Meclis'te yeri yoktur" dedi.