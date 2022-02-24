Meclis Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna harekatı konuşuldu - Son Dakika
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Meclis Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna harekatı konuşuldu

24.02.2022 16:36
Meclis Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna harekatı konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup başkan vekilleri, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın doğru olmadığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup başkan vekilleri, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın doğru olmadığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup başkan vekilleri, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin söz aldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin gereken tedbirleri alması gerektiğini söyleyerek, "Bizim için aslolan yalnız ve ancak Türk milletinin çıkarlarıdır. Türkiye'ye bir saldırı olmadığı müddetçe geleneksel Türk dış politikasının muhafaza edilmesi önemlidir. Ekonomimizin mevcut kırılganlığı dikkate alındığında krizin ülkemize olacak yansımalarının asgari düzeyde tutulmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: BATILI ÜLKELER UKRAYNA'YI PAZARLIK HALİNE GETİRDİMHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise küresel ve bölgesel istikrar, barış ve huzur ortamının önemli tehdit altında olduğunu belirterek, "Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinde, uluslararası çatışmaların çözümü noktasında yetersiz kalan batılı ülkeler olmuştur. Söz konusu ülkeler üzerine düşeni yapmamış, krizin çözümü noktasında tahrikçi bir çözüm almışlardır. Batılı ülkeler Ukrayna'yı pazarlık haline getirmiştir. Ukrayna- Rusya krizi ülkemizi de ilgilendirmektedir. Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğünün korunması kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türkiye diplomasi birikimiyle hiçbir çıkar gözetmeksizin krizin çözümü noktasında gerekli çalışmaları yürütmektedir. Gerilimin sonlandırılması amacıyla iki ülke ile diplomatik temaslarda bulunmuştur. Türkiye uluslararası düzlemde meselenin çözümü noktasında olumlu bir tutum almaktadır. Türkiye yurtta dünyada barış parolasıyla gereken bütün adımları atacaktır" diye konuştu.HDP'Lİ BEŞTAŞ: HAREKATI REDDEDİYORUZHDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyip, "Türkiye, Rusya ile ekonomik, siyasal ilişkileri olan bir ülke. Ukrayna'da yaşananlar NATO ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesinin son halkasıdır. Rusya'nın başlattığı askeri harekatı reddediyoruz" dedi.CHP'Lİ ALTAY: MECLİS KAPALI OTURUMLA BİLGİLENDİRİLMELİCHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'i kapalı oturumda bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bu süreçle ilgili tavrı tutumu belirlenmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda TBMM'nin gücünü ve desteğini arkasına almak istiyorsa ki almalı; bu sebeple ekonomik, siyasal riskleri bakımından ister bu gece ister yarın sabah kapalı özel bir oturumla TBMM'yi bu sürecin paydaşı yapmalıdır. İşin sahibi yürütmeden önce TBMM'dir. Çağrımız çok açık net. Bizatihi kendisinin bu gece olmadı yarın TBMM'yi bir kapalı oturumla bilgilendirmeye ve istişareye davet ediyorum. Doğru olan ve yapılması gereken budur. Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı vardır. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi gerekir" diye konuştu. AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU:  TÜRKİYE ARA BULUCULUK ÇAĞRISINDA BULUNDU

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Türkiye'nin her iki ülkeye de ara buluculuk çağrısında bulunduğunu dile getirerek, "Bu süreç içinde Dışişleri Bakanlığı'mız gerek Kiev Büyükelçiliği'miz ve konsolosluk çağrı merkezimizden Ukrayna'da yaşayan 15 bin üzerinde Türk vatandaşını bizzat telefonla arayıp, SMS göndererek bilgilendirme yapılmıştır" dedi.


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AK Parti, Ukrayna, Rusya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meclis Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna harekatı konuşuldu - Son Dakika


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