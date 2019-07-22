Son Dakika Haberleri: Meclis gündemine taşınmıştı, Tarım Bakanı: İspanya'dan gelen 3 bin hayvanın sertifikası sahte
Son Dakika Dünya Haber

Meclis gündemine taşınmıştı, Tarım Bakanı: İspanya'dan gelen 3 bin hayvanın sertifikası sahte

38 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İspanya'dan ithal edilen 3 bin kadar besilik hayvanın sertifikalarının sahte olduğunu ve söz konusu hayvanların karantinaya alındığını açıkladı.

Meclis gündemine taşınmıştı, Tarım Bakanı: İspanya'dan gelen 3 bin hayvanın sertifikası sahte, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İspanya'dan ithal edilen 3 bin hayvanın sertifikalarının sahte olduğunu ve söz konusu hayvanların karantinaya alındığını açıkladı.

CHP'li milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun meclis gündemine taşıdığı ithal hayvan ihracaatı konusunda pazartesi günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, Bakanlığın şüphe ve tespitleri üzerine hayvanların kontrol belgelerinde sahtekarlık yapıldığının anlaşıldığını açıkladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Bekir Pakdemirli, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli ithal hayvanlarla ilgili iddiayı doğruladı: Hayvanlar karantina altında Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek! Rus şirketi Rosteh'in başkanı duyurdu: S-400'ün belirli parçalarını Türkiye'de üretebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:31:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meclis gündemine taşınmıştı, Tarım Bakanı: İspanya'dan gelen 3 bin hayvanın sertifikası sahte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]